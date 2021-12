Boninho fala sobre paredão falso e revela segredo sobre o BBB: "Fui em muitas festas"

Após não cumprir com as expectativas postas pelo público, o Big Brother Brasil 21 está próximo de ter o seu segundo paredão falso da edição. Na primeira oportunidade, a atriz Carla Diaz, de 30 anos, foi a escolhida pelo público, no entanto, acabou saindo na berlinda seguinte, desta vez, de verdade.

Respondendo alguns seguidores no Instagram, o diretor do programa, José Bonifácio, o Boninho, deixou no ar o suspense sobre quando será o novo paredão fake. Questionado, o responsável por comandar a casa do mais vigiado do Brasil escreveu: "Pode ser o próximo".

Indagado por outra fã, o diretor também revelou um segredo nas redes sociais. Segundo o próprio, ele já participou de algumas festas do programa vestido de dummy, fantasiada utilizada pela equipe de apoio: "Já fui em muitas(festas)", disse.

Em votação neste domingo, 28, a berlinda foi formada com Juliette Freire, indicada pelo líder da semana, Arthur Picoli, Sarah, como mais votada da casa, e o sertanejo Rodolffo, puxado pela advogada paraibana no contragolpe.

