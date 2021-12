Boninho elogia Grazi: "Merece ganhar o Oscar"

Sucesso no papel de Larissa em "Verdades Secretas", Grazi Massafera vem arrancando elogios não só dos fãs, mas também da crítica e dos diretores de TV deste que a trama das 23 horas da Globo começou. Convidada do programa "Domingão do Faustão" deste domingo, 23, a atriz recebeu parabéns do diretor José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho.

Diretor do "Big Brother Brasil (BBB)", ele relembrou a fase de testes que Grazi realizou para participar do reality show, em 2005, e falou da sua dedicação e evolução como atriz.

"Eu vou separar Grazi, a pessoa da atriz. O que a gente viu no 'Big Brother' foi uma menina linda, simpática, que agradou todo mundo no que a gente chama de cadeira elétrica. Todos ficaram apaixonados por ela. A gente não teve dúvidas. Durante os três meses, Grazi foi uma pessoa fantástica. Ela merecia ganhar um milhão no 'BBB' e hoje merece ganhar o Oscar", disse ele, referindo-se ao prêmio oferecido no BBB, na época.

Grazi ficou em segundo lugar do reality show perdendo a final para o baiano Jean Willys. Com o fim do programa, Grazi resolveu se dedicar a carreira de atriz. Sua primeira novela foi em 2006, na trama em "Páginas da Vida". De lá para cá, ela já participou de outras 8 novelas, duas delas como protagonista, e aprendeu com o estudo e críticas.

Hoje é um dos principais destaques de "Verdades Secretas", de Walcyr Carrasco. Na trama, ela interpreta uma modelo que encontra nas drogas uma maneira de fugir dos problemas familiares e da prostituição. Com o tempo, ela acaba se tornando uma viciada em crack.

"Achei que não fosse dar conta de tudo", contou Grazi, que deixou a vaidade de lado e já perdeu peso para dar à sua personagem uma aparência mais real.

Grazi ainda retribuiu os elogios com agradecimento. "Aqui é a minha escola, aqui é que aprendo e dou a minha cara a tapa. Aqui é que meus sonhos acontecem e também acontecem derrotas. Só tenho a agradecer", completou.

