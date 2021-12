Boninho diz que participantes do BBB já estão em confinamento

O diretor de TV J. B. Oliveira, o Boninho, respondeu dúvidas dos fãs sobre a 21ª edição do Big Brother Brasil e explicou que os brothers estão confinados em um hotel desde o último domingo, 3. Ele afirmou ainda que o programa deste ano não vai ter casa de vidro.

As declarações foram na conta oficial do diretor no instagram nesta segunda-feira, 4. Os fãs especularam o motivo de não ter casa de vidro: alguns acreditam que é por conta da pandemia, outros que é para não repetir o que aconteceu na edição passada, em que os espectadores pediram para os participantes levarem mensagens para dentro da casa.

Os fãs também perguntaram se essa edição vai ter o "poder supremo", que permite a um participante vetar decisões e até escapar do paredão. Boninho foi misterioso: "Isso não posso contar". Mas o diretor prometeu surpresas antes mesmo da estreia.

