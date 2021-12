Boninho diz que BBB terá paredão duplo e segunda chance

O diretor do BBB, Boninho, anunciou, em sua conta no Twitter, que essa edição do Big Brother Brasil terá paredão duplo e "Segunda Chance". Boninho não quiz dizer quando essas surpresas vão acontecer.

Um seguidor do diretor questionou se seria parecido ao que aconteceu com Mau-Mau no BBB11, que ganhou uma nova oportunidade no programa depois de ser eliminado. "Gente, Segunda Chance ninguém viu, nunca aconteceu. É novo e diferente. Não dá pra tentar adivinhar".

Segunda chance é um twist legal e novo. Não dá pra chutar ou imaginar. Está guardado com a galera da produção. Ainda não é hora — J.B. Oliveira (@boninho) 18 fevereiro 2014

