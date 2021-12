Boninho detona Anitta em microblog

Boninho, o diretor do Big Brother Brasil, usou o Twitter na madrugada desta sexta-feira, 21, para criticar Anitta. Uma seguidora perguntou para ele se a "poderosa" iria se apresentar na final do programa. O comandante do BBB 14 foi taxativo: "Virou estrela, não tem tempo pra gente", respondeu.

O diretor aproveitou para falar que a festa de sábado será comandada por Ivete Sangalo.

adblock ativo