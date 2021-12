Boninho anuncia mais uma novidade no BBB 13

O diretor do Big Brother Brasil 13, Boninho, anunciou neste domingo, 3, mais uma novidade no programa. "Vem aí o 'sumiu, apareceu'", postou no perfil do microblog Twitter. Ele não deu mais detalhes, mas especula-se que um brother vai desaparecer do programa sem que ninguém da casa saiba e depois vai reaparecer.

A novidade será feita no programa após o Carnaval.

