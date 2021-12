Boni diz que Xuxa não terá sucesso na Record

Para o ex-diretor da TV Globo, José Bonifácio, o Boni, Xuxa não terá sucesso em sua nova emissora. Ele concedeu entrevista ao jornal carioca O Dia nesta quinta-feira, 23.

De acordo com Boni a troca de emissora foi uma besteira por parte de Xuxa. "Acho que ela fez uma besteira. Não vai conseguir brigar com a Globo. Se não estava dando audiência na Globo, com todo o poderio da emissora, como ela vai dar audiência na Record".

Boni ainda disse que a loira além de não conseguir fazer sucesso sofrerá um desgaste na nova casa.

Para Boni, o conteúdo é o principal item de uma atração na televisão e que isso será o maior problema da Record: "Difícil a Record arranjar um bom conteúdo para ela".

E Xuxa já tem diretor para o seu programa na Record. Será o seu ex-diretor, Mariozinho Vaz.



Eles trabalharam juntos na Globo por quatro anos, de 2009 a 2012 no "TV Xuxa", que passou por diversas reformulações. E Vaz foi um dos criadores delas.

