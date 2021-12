Bomba: Tufão vai descobrir que Carminha foi prostituta

Nos próximos capítulos de "Avenida Brasil", o cerco se fechará em torno de Carminha (Adriana Esteves). Tufão (Murilo Benício) vai descobrir mais um podre do passado da mulher. Com a ajuda de Nina (Débora Falabella) e Jorginho (Cauã Reymond), o ex-jogador irá até a casa de Neide (Claudia Assumpção) e flagrará o encontro da vilã com sua antiga amiga.

E saberá, ali mesmo, que Carminha foi prostituta na Vila Mimosa. Ela não terá como negar. Tudo começará depois que Tufão descobrir que Carminha desviava o dinheiro que ele doava para a obra social. "Fui traído, sim. A nossa vida toda! Como é que vou acreditar em qualquer coisa que você me diga daqui pra frente?", pergunta Tufão.

