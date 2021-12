Bom desempenho de Luiz Bacci na Record deve manter Geraldo Luís na geladeira

O que parecia ser um pequeno castigo pode se transformar em uma grande represália. Geraldo Luís não apresentou o Domingo Show desse domingo, 24, na Record, e não deve voltar tão cedo ao comando. Até que a emissora se decida sobre o fim da 'geladeira' do titular, o substituto Luiz Bacci tocará a atração.

E a decisão da Record em estender o afastamento de Geraldo é baseada nos números conquistados por Bacci no domingo: 9,5 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios). O programa não atingia esta média desde fevereiro.

De acordo com os dados consolidados do Ibope, o programa permaneceu no ar das 10h59 às 15h27 e ficou em segundo lugar no placar geral. Perdeu para o Esporte Espetacular e para o Temperatura Máxima, mas bateu Fernanda Lima no comando do Superstar, que registrou 9,8 pontos contra 10,9 do Domingo Show.

Oficialmente, a Record ainda não sabe dizer quem assume a atração no próximo fim de semana. Uma fonte do E+, do jornal O Estado de S. Paulo, disse que Geraldo não voltará e que a emissora já analisa as brechas no contrato com o apresentador, válido até o fim deste ano, para antecipar a rescisão.

Confusão

Geraldo Luís foi afastado do comando do Domingo Show após fazer um desabafo ao vivo no dia 17. Ele deixou clara a sua irritação ao ver que uma reportagem de seu programa havia sido encurtada para que a Record pudesse exibir a votação do impeachment de Dilma Rousseff.

"Eu sou muito feliz nesta casa, mas eu quero dizer que eu fiquei muito triste hoje. Como um contador de histórias, é muito difícil eu ver uma matéria, como eu vi a minha agora ser... [faz gestos simulando cortes], não pelos editores, que eu tenho uma equipe maravilhosa. Mas não façam mais isso, porque eu faço com tanto amor, eu brigo pela Record. Tem gente que tá aqui e não briga, cospe no prato que come. Eu não, brigo. Não sou covarde. Então quando vejo uma matéria minha que poderia ter rendido mais, eu brigo mesmo e, que pena! Não façam mais isso que vocês fizeram comigo", disse Geraldo na ocasião.

A suspensão foi decretada na terça-feira, 19, e Geraldo logo mexeu seus pauzinhos. Tentou se aproximar do SBT, mas a cúpula de Silvio Santos não considera a possibilidade de tê-lo em seu casting por ser considerado muito polêmico.

Na sexta, 22, almoçou na RedeTV! com um dos sócios e um diretor da emissora. O encontro foi entregue pela apresentadora Sônia Abrão, no programa A Tarde É Sua.

