Boechat apresenta telejornal de chinelos e faz sucesso

Quem não imagina o que os apresentadores de telejornais usam por trás das bancadas? A emissora Band resolveu mostrar o figurino de Ricardo Boechat neste sábado, 26. Ao invés de sapato formal para combinar com o terno e gravata, o jornalista optou por chinelos.

"O conforto por trás das câmeras que você não vê no Jornal da Band. Flagra no Ricardo Boechat", dizia a legenda da foto postada no perfil do Jornal da Band no Facebook. Boechat não se intimidou e explicou: "com o calor que fez hoje (sábado)...".







Com o calor que fez hoje... Posted by Ricardo Boechat on Sábado, 26 de dezembro de 2015

O estilo despojado agradou os internautas, que elogiaram o apresentador. "Sou fã desse cidadão. Ricardo você de chinelos ou sapatos de ouro é o mesmo cara", disse Guilherme Dias.

Lucas Santos seguiu a mesma linha: "Boechat, pode trabalhar de chinelo, descalço, pelado, com roupa não importa, o que realmente importa é que ele é o maior jornalista do Brasil".

"Mito !!! Único !!! Parabéns pela quebra de paradigmas ridículos ! Ainda quero te ver com uma polo basica na frente do jornal !!! rs", sugeriu outro internauta.

adblock ativo