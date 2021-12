Conhecida pelas performances viscerais, a artista paulistana Linn da Quebrada expõe seu processo criativo e intimidades no documentário ‘Bixa Travesty’, que estrou no último sábado, 29, no Canal Brasil.

Dirigido por Kiko Goifman e Claudia Priscilla, o filme foi vencedor do Prêmio Teddy, no Festival de Berlim 2018. De acordo com informações da Folha de S. Paulo, na obra, a ativista discute temáticas sobre LGBTfobia, identidade de gênero, fluidez sexual e padrões sociais.

Assista trailer abaixo:

Da Redação ‘Bixa Travesty’: documentário sobre Linn da Quebrada estreia na TV

adblock ativo