Big Brother Brasil 2013 começa no dia 8 de janeiro

Já existe uma definição sobre o período de exibição do próximo "Big Brother Brasil", em sua 13ª edição. O programa será apresentado entre 8 de janeiro e 26 de março. Pedro Bial continua como apresentador do BBB 13 e o prêmio ao vencedor será de R$ 1,5 milhão. As informações são de Flavio Ricco, colunista do UOL. O BBB 13 terá canal 24 horas em 3D.

