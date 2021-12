A cantora Bibi Ferreira chega a Salvador para apresentar o show inédito "4XBIBI" em comemoração aos seus 75 anos de carreira. O evento acontece no dia 7 de abril, no Teatro Castro Alves.

No palco, Bibi se apresenta acompanhada por banda e sob a regência do maestro Flávio Mendes. Os ingressos custam entre R$ 80 e R$ 300 e estão à venda no site do Ingresso Rápido, postos SAC do Barra e Bela Vista e na bilheteria do local.

Da Redação Bibi Ferreira comemora 75 anos de carreira com show inédito em Salvador

adblock ativo