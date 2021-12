Bianca Bin fala sobre sua personagem em "Boogie Oogie"

Uma das protagonistas de "Boogie Oogie" (Globo), Bianca Bin, tem sido anunciada como a antagonista na trama de Rui Vilhena. Porém, mesmo que sua personagem, Vitória, seja rebelde e bata de frente com Sandra (Isis Valverde), na luta pelo amor de Rafael (Marco Pigossi), a atriz garante que ela não é a vilã da novela. "A antagonista é a Susana (Alessandra Negrini). A Vitória tem caminhos diferentes da Sandra, mas o que a move é o amor". Para o papel, Bianca teve que investir ainda mais na malhação, já que a jovem mimada usa e abusa dos decotes e shorts curtos. Mas isso e o visual platinado para a novela animaram ainda mais a atriz. Leia na entrevista a seguir.

Você nunca foi tão loira. Está gostando do novo visual? Qual foi a sua primeira reação?



Eu nasci loirinha, mas foi a primeira vez que mexi no cabelo. Ele era virgem até então. No começo, veio o choque, com a mudança radical. Mas, agora, estou curtindo muito. Estou pensando até em manter depois da novela. Quem sabe meu próximo personagem me permite...

Você acha que o figurino tão diferente ajuda a compor a personagem?



A caracterização e o figurino são 20% da personagem, principalmente com essa mudança radical. Ajudam a enxergar outra personalidade em mim. Junto com o loiro, vem uma outra energia, é muito louco.

O figurino da Vitória é mais ousado. Teve que cuidar melhor do corpo?



Sim, estou malhando muito, acordando mais cedo para correr e fazer musculação, porque a "bichinha" é demais. É short curto, tudo muito acinturado, muito top... Requer um cuidado muito maior com o corpo. Eu sempre me cuidei, mas musculação, por exemplo, é uma coisa que eu não curto fazer, mas para secar rápido, tive que fazer.

A personagem é bem sensual. Como está lidando com isso?



Realmente, ela é muito sensual. É muito salto alto, a postura é outra. Junto com isso, vem uma mulher.

Ela ama de verdade o Rafael ou é mais um capricho de menina mimada?



Não é capricho, é amor. E a novela mostra que ela pode mudar por ele. Pode parecer imatura, egoísta, mas, quando movida pelo amor, ela pode ser diferente.



Você vem sendo apresentada como a antagonista da novela. Considera-se assim?



Estão vendendo a Vitória como mais uma antagonista, mas ela não é. A antagonista da novela é a personagem da Alessandra Negrini. A Vitória, definitivamente, não é uma vilã. É uma jovem de muita personalidade e muitas das coisas que ela faz é por causa do amor pelo Rafael e em busca da felicidade dela. Eu não acho que isso seja um desvio de caráter. E isso vai ser apresentado ao público quando o segredo da troca dos bebês for revelado. A Sandra (Isis Valverde) vai ser movida pela vingança e a Vitória pelo amor. Aí está a dualidade das duas.

