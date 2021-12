Bial substituirá Marília Gabriela em talk show no GNT

Parece que o apresentador Pedro Bial terá pouco tempo de férias após o fim do "Big Brother Brasil 16". De acordo com a coluna Zapping, do jornal Agora São Paulo, o jornalista vai substituir Marília Gabriela em um programa de entrevista no GNT.

Conforme a publicação, o Talk Show, que será semanal, tem estreia prevista para maio. Além disso, a migração do jornalista para o GNT faz com que o programa "Na Moral", que ele apresenta na Globo, tenha um destino incerto neste ano.

