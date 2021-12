Betty Faria: "Quero trabalhar em produtos que me agradem"

Aos 73 anos e avó de quatro netos, Betty Faria afirma que está longe de pensar em aposentadoria. A atriz esbanja vitalidade na hora de gravar suas cenas como a ousada Madalena de "Boogie Oogie", novela das 18 horas da Globo. Betty não hesita em responder quais são as cenas que mais lhe empolgam na história assinada por Rui Vilhena. "Adoro as sequências de discoteca. Não tenho espírito saudosista, mas, nessas horas, eu me transporto um pouco para aquele período e me divirto demais", conta. A trama se passa em 1978, ano em que Betty estampava, pela primeira vez, a capa da revista Playboy. A boa forma, aliás, ainda é uma de suas marcas e fica evidente em suas cenas. Resultado, jura, apenas de um controle bem feito da alimentação. "Estou fazendo fisioterapia, então nem tenho malhado. Tenho horror a ficar gorda. Seguro a onda mesmo. Não fico comendo mal", diz.

Boogie Oogie se passa no final da década de 1970. Você se sente revivendo essa época durante as gravações?

É uma delícia rever muita coisa desse tempo da novela. Mas, sinceramente, não me sinto revivendo a década. Estou interpretando uma personagem que vive nessa época, mas não me envolvo a esse ponto. Talvez tenha me tocado mais gravar as cenas da discoteca, por causa das músicas e das danças. Sempre fui uma atriz apaixonada por esse ambiente, fiz alguns musicais e, por esse aspecto, Boogie Oogie me empolga bastante.

Essa é a primeira novela que o Rui Vilhena assina na televisão brasileira. Você já o conhecia?

Na verdade, eu até o conheci pessoalmente, porque fui ao lançamento do curta-metragem Atrás da Porta, de autoria dele, no ano passado. Mas só nos falamos rapidamente e eu nem sabia que faria essa novela.

Como você vê essa renovação de autores pela qual a televisão nacional passa hoje?

A vida é uma renovação constante. As mocinhas de hoje são outras, tudo muda. E estou muito satisfeita com o resultado que tenho visto, não só de renovação no texto e nas atuações, mas também na direção. Tenho assistido a O Rebu. É um trabalho maravilhoso, assim como Boogie Oogie. A história do Rui é muito boa, e a direção do Ricardo Waddington bastante caprichada. A TV não tem muito do que reclamar atualmente.

Madalena faz coisas consideradas avançadas para uma mulher da idade dela em 1978. Há algo reprimido ali sendo jogado fora?

Eu a vejo como uma mulher que foi feliz com o marido, mas sabe que teve um casamento bem reprimido. Então, a partir do momento em que ficou viúva, resolveu fazer tudo o que queria e não podia. Ou, pelo menos, não fica se policiando tanto.



Esse acaba sendo um tema atual, porque ainda se fala muito de mulheres que vivem só em função do casamento ou da família...

Acho uma maravilha, justamente por ser atual mesmo. Muitas mulheres se acostumam com uma relação dependente no casamento e, quando ficam sozinhas, perdem-se e deixam de viver. E a Madalena não, ela fica com vontade de fazer muitas coisas que não conseguiu antes. Todo mundo conhece gente assim. Mas se eu puder passar algum exemplo para essas mulheres, independentemente da época em que estamos hoje ou da que se aborda na novela, vou ficar muito orgulhosa.

Apesar desse clima alegre e festeiro, estão previstos muitos dramas para a Madalena?

Todo mundo tem segredos, dramas, alegrias, festas... Alguns têm um pouco mais de uma dessas coisas, outros têm menos. Acho que ela tem um approach de ver a vida, pega as situações ruins e transforma em coisas boas.

Você falou de dançar e do período de discotecas. Frequentava esse tipo de lugar?

Sempre adorei dançar. Ia bastante. Bom, normalmente, quem curte sai mesmo. E dança, namora... (risos). Bons tempos.

Você tem 73 anos e quase 50 de carreira na televisão. O que ainda espera desse veículo?

Espero tudo o que a TV pode me dar. E é uma infinidade de coisas. Tive papéis maravilhosos recentemente. Entrei em Avenida Brasil (Globo) para fazer uma participação pequena e fiquei até o final, foi um trabalho espetacular. Agora, veio esse convite que me cativou de uma forma incrível. Adoro fazer tevê, amo gravar novelas.

Mas suas aparições nos folhetins têm andado um tanto espaçadas...

Sim, porque faço outras coisas. Passei dois anos e meio em cartaz com a peça Shirley Valentine, quando corri o Brasil e caí na estrada. Cuidei da minha vida, viajei. Não estou na fissura de pegar qualquer coisa. Quero trabalhar com gente que goste de mim e em produtos que me agradem. Boogie Oogie, por exemplo, é um projeto que já está no meu coração. O Ricardo Waddington era um jovem diretor quando trabalhamos juntos em um dos meus papéis mais marcantes, que foi Tieta (novela de 1990). Acho lindo poder reencontrá-lo nesse clima bom de agora.

