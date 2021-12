Beth Goulart fala sobre os desafios de seu papel em Vitória

Ter que se adaptar a um tratamento psiquiátrico forçado, vício em remédios controlados e recuperação da autoconfiança são alguns dos dramas de Clarice, personagem que Beth Goulart acaba de estrear na TV. Prestes a completar 40 anos frente às câmeras, a atriz mostra-se estimulada com o novo "presente" que lhe foi dado pela novelista de Vitória (Record), Cristianne Fridman.

"Cris botou esse nome nela em função do trabalho que eu faço no teatro com Clarice Lispector (na peça Simplesmente Eu, Clarice Lispector). Foi uma homenagemà escritora, símbolo da feminilidade e de um mundo introspectivo."



Preparação



Apesar da semelhança entre os nomes, os trabalhos são diferentes e a preparação da intérprete para o folhetim não seguiu o mesmo caminho do monólogo sobre a vida da escritora ucraniana, que ficou em cartaz até o fim do ano passado. Desta vez, Beth contou com uma contribuição extra:

"Tive uma preparação com uma médica psiquiatra para saber como funciona uma clínica. Quando a personagem é internada, os enfermeiros a dopam e tive de saber como isto funciona, como a pessoa fica sob os efeitos desses remédios", diz.

Há menos de um mês no ar, Clarice já demonstrou que sua vida promete sofrer algumas reviravoltas. Depois de fugir do marido, Gregório (Antônio Grassi), com o filho, Artur (Bruno Ferrari), ela acaba sendo internada. Isso ocorre porque o primogênito quer o caminho livre para vingar-se do pai que sempre o maltratou. Nos próximos capítulos, para tentar amenizar essa rivalidade, ela revelará ao rapaz que ele é fruto de uma relação dela com outra pessoa.

"Quando ela conta isso, ele resolve desenvolver outra forma de vingança, dizendo: 'Então eu vou me casar com minha irmã ', mesmo sabendo que ambos não são irmãos de sangue". Ao mesmo tempo, a personagem tem de lidar com um vício em remédios controlados que adquire na clínica.

"Quando não estiver mais internada, ela vai ter problemas com alguns remédios controlados. É quando nós vamos fazer uma denúncia sobre os efeitos colaterais que esses remédios podem causar nas pessoas", adianta a atriz.

Longa trajetória



Nascida no Rio de Janeiro, a atriz, aos 53 anos, tem quase quatro décadas de dedicação às artes. Sua trajetória começou em brincadeiras com amigos e teve apoio dos pais, a atriz Nicette Bruno e o ator Paulo Goulart. "Comecei, profissionalmente, aos 13 anos, mas, antes, eu brincava de fazer teatro e de ler, representar personagens. Juntava as crianças para fazer um espetáculo mesmo. Talvez, se eu fosse filha de outros pais, tivesse de trilhar outros caminhos antes de chegar ao teatro como profissão. O que facilitou foi isso: eu já estava num ambiente em que minha aptidão se manifestou".

De lá para cá, Beth já esteve em mais de 20 novelas, diversas peças de teatro e cerca de 15 longas-metragens. A maioria dos trabalhos na TV foram na Globo, emissora que a atriz se desligou em 2010. Logo em seguida, a intérprete estreou na Record com Vidas em Jogo (2011), no papel da vilã Regina Camargo. "Os dois canais são profundamente eficientes na realização de seus trabalhos e, na verdade, são os mesmos profissionais. Ir e voltar de um canal para o outro é uma coisa natural, como se fosse em qualquer outra profissão".

Quando questionada sobre a morte de seu pai em março deste ano, após uma luta contra um câncer, a atriz reforça que deseja que as pessoas se lembrem dele pelo caráter que possuía. "Ele sempre foi uma referência de um homem bom, de bem, trabalhador, honesto e com dignidade. São qualidades que a gente sente diferença hoje e gostaríamos de ter. Todo mundo me falava assim: 'Você teve um pai que eu gostaria de ter '. E isso é verdade, porque ele era meio que um símbolo desse homem bom, generoso, justo e correto", afirma.

