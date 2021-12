Betânia passa ser suspeita de matar Max em "Avenida Brasil"

A irmã de Tufão (Murilo Benício) termina ao lado de Silas (Aílton Graça) e assiste, ao lado da empregada, uma partida de futebol no Divino, que vai ao ar como uma das últimas cenas de "Avenida Brasil".

Enquanto as duas saem da lista de suspeitos pela morte de Max (Marcello Novaes), Betânia (Bianca Comparato) passa a ocupar lugar de destaque. No último capítulo, o público vai descobrir que a amiga de Nina (Débora Falabella) também estava no lixão no momento do assassinato de Max.

Betânia chegou ao local de táxi e viu toda a movimentação no dia do crime.

