Berenice comemora dor da rival em "Lado a lado"

Isabel (Camila Pitanga) perdeu Zé Maria (Lázaro Ramos), engravidou de Albertinho (Rafael Cardoso) e ainda acha que teve um bebê morto. "Isabel passará por momentos muito difíceis, mas vai descobrir que o filho está vivo", revela Claudia Lage, autora de "Lado a Lado".

Esta semana, ela separa as coisas do bebê e doa as peças para Zenaide (Ana Carbatti). E Berenice (Sheron Menezes) se deleita: "Espia só, onde os panos do bastardinho vieram cair!". Zenaide chama a atenção da irmã, que confessa: "Tô gostando, sim. Dinheiro nenhum é capaz de comprar esse prazer!".

