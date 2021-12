Belo e Gracyanne encenarão 'episódio da prisão de ventre' na TV

O casal Belo e Gracyanne Barbosa chamou atenção em julho deste ano por conta de um episódio em que o cantor chegou a chamar a polícia e se preocupar pelo suposto sequestro de sua esposa, quando na verdade ela estava apenas sofrendo de uma prisão de ventre no banheiro de casa.

Os dois relembrarão a situação em entrevista ao apresentador Danilo Gentili no The Noite desta quinta-feira, 25. Eles também falarão sobre a rotina e a história do casal, como o programa de televisão que acabou servindo para aproximá-los, e da mudança de hábitos de Belo por conta do estilo saudável de Gracyanne.

O programa vai ao ar a partir da meia-noite, no SBT.

