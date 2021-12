"Bela Cozinha" estreia sua terceira temporada

As combinações parecem estranhas e os ingredientes não costumam estar no prato do dia a dia dos mortais, porém, as receitas executadas no "Bela Cozinha" estão entre as melhores audiências do GNT. Não é à toa que a terceira temporada estreia nesta terça-feira, 3, às 20h30, sem nenhum respiro entre as anteriores.

"As pessoas me abordam dizendo que o programa mudou a vida delas, que conseguiram emagrecer, ou que fizeram receitas para quem é alérgico. Essa parte me deixa feliz, não era o planejado", conta Bela Gil, estrela da atração, que costuma fazer campanha ferrenha contra produtos industrializados. "A gente não precisa estar na cozinha necessariamente todos os dias, a gente não tem mais saco. O importante é tomar responsabilidade de algum aspecto do hábito de cozinhar, como fazer a lista de supermercado ou ir à feira. Alguma coisa você tem de fazer, isso te conecta de novo com a natureza", ensina.

Apesar do público ávido por receitas mais saudáveis - nas tardes de autógrafo da publicação com as dicas do programa, o livro ficou esgotado, as comidas preparadas por Bela, filha de Gilberto Gil, viraram piada na internet. Em janeiro, uma lista batizada de ‘reações mais sinceras dos famosos no programa da Bela Gil’ começou a ser compartilhada nas redes sociais. Nas imagens, convidados como Carolina Dieckmann e Arlindo Cruz não parecem muito felizes ao se deparar com os pratos feitos na atração.

"Eu achei ótimo e super engraçado. Na verdade, muita coisa é montagem. Aquilo foi um medidor de popularidade. Recebi mensagens no celular de pessoas contando. Mas a gente mudou", reconhece Bela. Desde a segunda temporada, ela envia um questionário em que os futuros entrevistados dizem o que não gostam ou o que não podem comer. "Vi que as pessoas levaram para o lado de que ‘a produção é muito ruim, nem checa’. Aí, a gente começou a fazer o questionário."

Na gravação que o jornal O Estado de S.Paulo acompanhou, o tema era merenda escolar e os convidados eram a apresentadora Astrid Fontenelle e seu filho, Gabriel. A chef preparou rodelas de cará - chamado de inhame em determinadas regiões do País - com molho pesto e uma barra de cereais caseira. "A criança tem de saber como a comida chega ao prato. Muitas crianças, por causa desse afastamento do meio rural que a gente teve com a vida moderna, acham que o leite vem da prateleira do supermercado. Elas comem nuggets e nunca viram uma galinha ciscando", acredita. "É importante levar a criança na feira, mostrar o que é uma batata, um alface. Estamos indo para um caos da alimentação."

Em tempos de baixa nos reservatórios de água, Bela, que lava os alimentos mais de uma vez durante a gravação, afirma estar preocupada como desperdício. "A gente vai fazer um programa sobre sustentabilidade na cozinha, com reaproveitamento de folhas, uso integral da comida. Quero para a próxima temporada colocar mecanismos de reutilização de água", adianta ela, que deixou de rodar o programa na cozinha do apartamento dos pais e agora trabalha em uma casa no meio da Floresta da Tijuca. "Sentir falta de mim acho que não sentem", brinca.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo