BBC exibe ficção científica brasileira

Após o sucesso na internet, Apocalipze desperta o interesse do público. O canal BBC HD exibe todos os cinco episódios desta trama em sequência, a partir deste domingo, 27, às 20 horas.

Apocalipze revela uma história de ficção científica sobre bioterrorismo, conspirações e ações militaristas pelos recursos naturais do planeta a partir de 2015, após a conquista do Brasil na Copa do Mundo.

Na trama, um relatório vaza na internet e informa que as reservas de petróleo têm previsão para acabar em cinco anos.

