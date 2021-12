BBB21: Viih Tube é o novo anjo e castiga Rodolffo e Arthur com o monstro

A youtuber e participante do Big Brother Brasil 21 (BBB21), Viih Tube, ganhou a prova do anjo do reality neste sábado, 20, em uma disputa de jogo da memória, no qual ela encontrou nove pares. Os brothers Arthur, Thaís e João Luiz não foram escolhidos para disputar a prova, além da já imunizada Sarah e do líder Gilberto.

Na disputa, quem encontrasse mais pares nas figuras que estavam viradas no chão seria o(a) vencedor(a), além de faturar R$5 mil em dinheiro e R$5 mil em produtos para pets.

Os participantes estavam fantasiados na prova, Caio, Fiuk, Juliette e Rodolffo de gato, e Camilla, Carla, Pocah e Viih Tube de cachorro.

Ela venceu a prova pela primeira vez e será beneficiada com um almoço personalizado, com diversões e vídeos da família, além do poder de imunizar alguém.

Para o temido "castigo do monstro" ela escolheu os participantes Rodolffo e Arthur, para se vestirem de ovo frito, carregando sempre consigo um saleiro. Ao sinal sonoro, os castigados deverão ficar na base posicionada do lado de fora da casa até a música parar.

Com a escolha, Rodolffo deixa o VIP e vai para a Xepa. Enquanto que o crossfiteiro é pela segunda vez monstro. Carla Diaz, que voltou do quarto secreto, poderia utilizar o poder para retirar alguém do monstro, mas não interferiu. Ela agora pode usar o poder para vetar o(a) imunizado do anjo.

