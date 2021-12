BBB21: público aponta agressão de Arthur a Carla e pede expulsão do brother

Os participantes do Big Brother Brasil (BB21),Arthur e Carla, visivelmente alcoolizados, protagonizaram várias “DRs” e chamaram a atenção dos outros brothers durante festa na madrugada desta domingo, 21.

No entanto, é o público aqui fora que está apontando uma possível agressão do capixaba à atriz. Os Trending Topics do Twitter amanheceu com as tags “NÃO É NÃO” e “ARTHUR EXPULSO”. Assista o momento em que Arthur segura com força o braço da Carla – e fica nítido a tensão entre eles.

Após muitas tentativas, Arthur conseguiu convencer Carla e houve uma reconciliação entre eles. No decorrer da madrugada, eles protagonizaram momentos românticos e terminaram a noite juntos.

A repercussão do momento na internet provavelmente fará com que a direção do reality show tenha algum posicionamento sobre o momento. Embora Carla não tenha ido ao confessionário alegar qualquer tipo de agressão, a emissora pode intervir e se posicionar após analisar as cenas.

