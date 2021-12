BBB21: Carla questiona Arthur se público gosta do casal: 'Se eu sair, odeiam'

A participante do BBB 21, Carla Diaz, se questionou nesta terça-feira, 23, a forma como o público está vendo o casal, ou seja, se a relação seria amada ou odiada pelos fãs do reality. "Se eu sair me odeiam", disse Carla.

"Deve ser igual a mim, amo e odeio", opinou Pocah, que conversava com o casal. Já Arthur deu outra opinião. "Devo estar cancelado lá fora", disse o crossfiteiro, que ouviu da funkeira que ele estava sendo dramático.

No paredão desta terça-feira, 23, Carla disputa a permanência no reality contra os participantes Rodolffo e Fiuk.

