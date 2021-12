BBB21: Arthur fala sobre Viih Tube e dispara: 'Aquilo ali é uma cobrinha'

Em conversa com Rodolffo, Arthur fez uma leitura de jogo do Big Brother Brasil 21 (BBB21) nesta terça-feira, 30. Enquanto o sertanejo compartilhava uma conversa que havia tido com Viih Tube, o atual líder deu a sua opinião sobre a youtuber.

"Não cai muito no papo de Viih, não, porque agora que a Liderança está passando, não está nem olhando na minha cara. Fica ligado, aquilo ali é uma cobrinha. Fica ligado", disparou Arthur.

"Cara, de qualquer forma, é uma das raríssimas pessoas que comprou a briga para o meu lado", defendeu o cantor.

No entanto, o crossfiteiro insistiu na opinião. "É questão de lógica. Ela tem problema com quem você tem problema. Briga com a Juliette. Vota nela [...] Você tem problema com a pessoa que ela também tem problema. Isso, para ela, é ótimo".

