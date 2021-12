'BBB18' terá paredão falso e dois brothers ficarão escondidos na casa

O Big Brother Brasil 18 (BBB18), da Rede Globo, promete fortes emoções nos próximos dias. Após a saída de Lucas, os brothers serão supreendidos com um paredão triplo falso, no qual os dois "eliminados" ficarão escondidos na casa. O anúncio dos três participantes que irão para a "berlinda" será feito na noite desta quinta-feira, 1º, por Tiago Leifert.

Na ocasião, o público será alertado a votar em apenas um participante para permanecer na competição. A dupla menos votada, ficará escondida no andar de cima da casa por alguns dias.

Os falsos eliminados reaparecerão em uma prova que acontecerá no jardim. Neste dia, um deles sairá do reallity. Já o participante que vencer a disputa, ficará imune à proxima votação e terá o direito de indicar alguém para o paredão. Mais detalhes sobre a prova e a eliminação da dupla ainda serão passadas por Leifert no programa.

Vale lembrar que na edição do BBB16, o reality também realizou um falso paredão. A contemplada na época foi a participante Ana Paula, que ficou "famosa" na internet com o bordão "olha ela", ao reaparecer na casa, enquanto os brothers pensavam que ela teria sido eliminada.

