BBB18: Nayara é eliminada com 92,69% dos votos e é criticada por Leifert

A jornalista Nayara foi a quarta eliminada do Big Brother Brasil 2018 (BBB18), da Rede Globo, na noite desta terça-feira, 20. Com 92,69% dos votos, ela marca a terceira maior rejeição da história do reality, de um paredão triplo. Porém, o que mais chamou a atenção dos telespectadores, além da saída da ex-sister, foi o "climão" entre ela e o apresentador Tiago Leifert.

Durante entrevista com o repórter, fora da casa, Nayara falou que usou seu "potencial de jornalista" para entender melhor as intrigas e mentiras feitas sobre ela durante o programa. Após a colocação da moça, o apresentador interrompeu: "Usando o seu potencial de quê?", perguntou ele, ironicamente. Ela, prontamente, respondeu: "De jornalista".

Após a resposta da ex-brother, Leifert disparou: "A gente não quer saber, Nayara. A gente que ver você, Nayara". Surpresa com a declaração do apresentador, ela rebateu: "Ué? Mas sou eu. Só sei ser assim. E por isso estou arcando com as consequências dos meus atos".

Nayara perdeu a disputa para Mahmoud (4,03%) e Gleici (3,28%), que foram com ela para um paredão triplo. A indicação dela para a "berlinda" já era esperada dentro da casa, já que ganhou fama de "leva e traz".

