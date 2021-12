BBB18: Lucas é eliminado e chora ao não encontrar noiva na plateia

O empresário Lucas foi o quinto participante a ser eliminado do Big Brother Brasil 18 (BBB18), da Rede Globo, nesta terça-feira, 27. O cearense perdeu a disputa para Diego (40,68%) e Caruso (9,40%). Mas, o que chamou a atenção dos telespectadores não foi a saída do brother, e sim o desespero dele ao perceber a ausência da noiva, Ana Lúcia, na plateia, quando saiu da casa.

"Ela não vem, ela não vem", declarou a mãe do rapaz, ao abraçá-lo. Desesperado, ele tornou a repetir a frase, lamentando: "Ela não vem". Em seguida, Tiago Leifert chamou o cearense e afirmou que o programa ao vivo não era o melhor momento para conversar sobre o assunto.

"O que aconteceu com você envolve uma pessoa que não tem nada a ver com essa história. Então não me sinto confortável de falar disso agora", disse o apresentador. Em prantos, Lucas desabafou: "Eu só quero abraçar minha mulher".

Entenda o caso

Lucas, 27 anos, o "príncipe" do BBB18 – apelido criado por Mahmoud, seu amigo no reality – entrou no programa noivo e jurando fidelidade a Ana Lúcia. Porém, mesmo declarando "morrer de amores" pela ex-noiva, ele começou a flertar Jéssica.

Após várias indiretas, trocas de elogios e discussões com a sister, a relação dos dois, nos últimos dias, foi ficando mais em evidência. Jéssica chegou a dizer para Paula que "não resistiu" ao brother durante uma noite. Em um vídeo que viralizou na internet, internautas especulam que os dois trocaram carícias embaixo do edredom.

Em outra oportunidade, a loira chegou a tentar beijá-lo, mas o cearense se esquivou e disse: "Você é louca". No Twitter, a "falsa" postura de Lucas, em relação a ex-noiva, foi bastante criticada e ele chegou até a ser chamado de "Noivo de Taubaté", apelido em referência ao caso da falsa grávida de Taubaté. Segundo alguns seguidores, Ana Lúcia também já havia declarado que estaria solteira.

"Onde foi que eu errei?"disse o noivo de Taubaté ao ser eliminado. kirido, o difícil é saber onde você acertou. — Escama só de peixe! (@camilafbarros) 28 de fevereiro de 2018

eu se fosse a noiva do lucas teria ido só pra falar em rede nacional TO SOLTEIRAAAAA — maria capitolina (@anttrindade) 28 de fevereiro de 2018

lucas descobrindo o apelido de noivo de taubaté eu to gritando. #bbb18 pic.twitter.com/GTMal7ysKZ — Higor Silva (@higorsiIva) 28 de fevereiro de 2018

O NOIVO DE TAUBATÉ FOI ELIMINADO COM 49,92% SOCORRO ESSE MOMENTO É TODO NOSSO, TCHAU LUCAS VEM OUVIR IÊ IÊ IÊ INFIEL AQUI FORA #RedeBBB #BBB18 pic.twitter.com/cs7MghOnPU — Séries Brasil (@SeriesBrasil) 28 de fevereiro de 2018

Vem pra cá noivo de Taubaté INFIEL, vem pra cá INFIEL!! pic.twitter.com/gBNgjyXAx2 — BBB 18 DIVULGAÇÃO E MUTIRÕES 🌶 (@Jotapegouvea) 28 de fevereiro de 2018

" ELA NÃO VEIO" " ONDE FOI QUE EU ERREI" " Noivo de Taubaté" " Vem ser infiel na Ana Maria Braga Lucas" A internet não perdoa,essa eliminação vai ficar pra história #BBB18 pic.twitter.com/jJZzTcNFQ0 — Carminha Sincera 🆗 (@RainhaCarminha) 28 de fevereiro de 2018

lucas: cade minha mulher? cade minha noiva? mãe do lucas: pic.twitter.com/40LEbZxe0v — mariana (@marifffff) 28 de fevereiro de 2018

Momento mais icônico que você vai ver hoje Lucas procurando a sua noiva e a mãe dele falando “ela não veio” a cara de idiota dele kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/3GxmNOdpsH #Bbb18 — Maah (@TMZMYPURPOSE) 28 de fevereiro de 2018

a noiva do lucas deve tá com uma taça de vinho na mão vestida com uma camisola chique falando sozinha e vcs acharam q eu estava na pior?? kkkkkk se isso é estar na pior o q é estar bem??? — maria capitolina (@anttrindade) 28 de fevereiro de 2018

