BBB17: Marcos revela que foi abusado sexualmente na infância

Durante mais uma "DR" (discussão) com Emilly na noite desta quarta-feira, 8, Marcos revelou um segredo traumático do seu passado para a namorada no Big Brother Brasil (BBB17).

Tudo começou quando Marcos chamou a sister de materialista. Enfurecida, Emilly quis rebater o brother contando das dificuldades que já vivenciou, como por exemplo, quando perdeu a casa numa enchente.

Sem paciência com a gaúcha, o doutor disparou: "Presta atenção. Você acha que perder a casa inteira numa enchente é uma coisa bem pesada né?!", questionou para em seguida se aproximar da jovem e cochichar: "Eu fui abusado sexualmente na infância", revelou o médico que continuou: "Todos temos nossos traumas, mas isso ser jogado aqui, o tempo todo, vira vitimização", disse, se referindo a atitude da sister de sempre lembrar o episódio da sua vida em que perdeu a casa.

Apesar de Marcos falar baixo, quem acompanhava o programa, conseguiu ouvir o que o brother disse.

Após o desabafo, Emilly ficou calada e sem reação, com os olhos cheios de lágrimas.

O assunto foi um dos mais comentados no Twitter.

Emilly e Marcos tem DR na Academia Emilly "Eu cuido das Coisas que eu Tenho" e Marcos Conta Segredo para Ela #BBB #BBB17 pic.twitter.com/ro7vrYegAt — Emilly Twins (@Lulucat82815117) 8 de março de 2017

@Lulucat82815117 Eu fui abusado sexualmente na infância. Essa foi a frase.😱😱😱😱 — Shiiis (@M4Pequi) 8 de março de 2017

@Lulucat82815117 gente marcos foi abusado sexualmente quando era pequeno..passada coitado — Edna (@EdnnaBahls) 8 de março de 2017

@Lulucat82815117 @VoltaEli ele disse que foi abusado sexualmente na infância, MEU DEUS — Karla Gyslana (@AHumanizadora) 8 de março de 2017

adblock ativo