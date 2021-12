BBB17: Marcos aponta dedo para Emilly e revolta público

A relação de Marcos e Emily está ficando cada vez mais conturbada no Big Brother Brasil 17 (TV Globo). Um vídeo de mais uma briga do casal, onde Marcos aparece apontando o dedo no rosto da sister, viralizou nas redes sociais e causou revolta nos internautas.

A confusão começou quando Marcos disse a Emilly e a Vivian que abriria mão do prêmio máximo do reality para elas. Emilly então questionou ao médico sobre quem que ele quer que ganhe: Vivian ou ela. Mas, Marcos preferiu não opinar: “Isso aí o público decide“.

Nas imagens, Emilly aparece brigando com o médico e alega querer acabar com a relação. "Não quero mais, transbordou. Por sua conduta e por sua atitude", disse.

Irritado, Marcos encurrala Emily contra a parede e começa a gritar com a gaúcha com o dedo apontando em seu rosto. "Emilly, presta atenção. Você tem que ficar comigo independente de quem eu ache que ganhe", disparou o brother.

No Twitter, internautas reprovaram a atitude de Marcos e o acusaram de perigoso e machista. Alguns vêm pedindo até a atenção do Ministério Público para o comportamento do cirurgião.

Briga da Emilly X Marcos, eu me assustei real agora eu achei que ele ia bater nela serio 😱😱😱 pic.twitter.com/kxqbwNeaBS — nana 👠 (@OhBBB17) 9 de abril de 2017

sério eu to num nível de sentir pena da emilly por ter se envolvido com um cara tão machista, abusivo e perigoso igual o marcos #BBB17 — jesca (@jessicambrosio) 9 de abril de 2017

Ridículo!! Marcos Machista!! #ForaMarcos #bbb17 que vergonha Brasil! Colocar uma pessoa rude dentro dessa casa!! Uma vergonha para o Brasil — ⛓KATY BRASIL CATS⛓ (@KatyBrasilCats) 9 de abril de 2017

mano olha oq esse marcos tá fazendo¿ machista opressor do caralho — raquel (@stylessefudeu) 9 de abril de 2017

@TiagoLeifert No próximo BBB coloquem outro machista mas que dessa vez bata nas mulheres, pq o Marcos está a ponto de fazer isso e vcs aplaudem — Go Vivian, Go! 👠 (@Kamilla4ever) 9 de abril de 2017

gente o marcos deixou uma marca no braço da Emily alô rede globo expulsa esse machista — lari (@lckarev) 9 de abril de 2017

Gente, plmds, tirem o Marcos desse bbb, ele é um machista, desequilibrado! — Sthefany (@sthefanyy_) 9 de abril de 2017

