BBB17: internautas questionam reação de Emilly após expulsão do 'namorado'

Durante uma conversa com Ieda e Vivian na madrugada desta terça-feira, 11, Emilly, ainda sem acreditar na expulsão de Marcos do Big Bother Brasil 17 (TV Globo), afirmou que foi um exagero a decisão tomada pela produção do programa em relação ao médico.

"Ele não ia fazer nada. Ele não ia me agredir. Ele não ia bater em mim. Dava para esperar mais três dias”, declarou. Após ouvir o desabafo da sister, Ieda argumentou: “Foi apenas preventivo. Um dia acontece”.

Expulsão

Marcos foi expulso do BBB 17 na noite desta segunda-feira, 10, por agressão a Emilly. Após saber da notícia por Tiago Leifert, a gêmea, que foi pega de surpresa, não aguentou e caiu no choro.

"A culpa não é sua Emilly, você não tem culpa nenhuma. Sua família estava preocupada com você. O público também estava muito incomodado com tudo o que vinha acontecendo", disse Tiago tentando consolar a confinada, que não parava de chorar.

Nas redes sociais, os internautas desconfiaram do choro da gaúcha e alegaram que não era verdadeiro.

Eu esperando cair uma lágrima da Emilly. "O marcos foi expulso" pic.twitter.com/eFzAnQXpU7 — Rhayla Gomes (@Rhaylla1) 11 de abril de 2017

NAO SAI UMA LAGRIMA DOS OLHOS DA EMILLY. ISSO ME AGONIZA #BBB17 — ㅤ‏ (@reaIityzando) 11 de abril de 2017

O Marcos foi expulso, Emilly chora chora e não desce uma lágrima #BBB17 pic.twitter.com/U6Pj7kzfwg — L e ã o z í n e o 🦁 (@Guhferreira94) 11 de abril de 2017

GENTE NÃO SAI UMA LÁGRIMA DO CHORO DA EMILY!!!!! PELO AMOR DE DEUS!!!! TINHA Q TER SAÍDO ELE E ELA. ELES DOIS PRECISAM SER ESTUDADOS — Julie Monteiro (@JuSantosm) 11 de abril de 2017

