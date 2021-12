BBB17: Familiares ameaçaram pedir saída de Ieda por medo de Marcos

Assim como o pai de Emilly, os familiares de Ieda também estão preocupados com a sister em relação ao participante Marcos. Após uma discussão entre o médico e Emilly, em que Marcos gritou com a namorada e apontou o dedo em seu rosto, Ieda foi ao confessionário pedir a produção do programa um remédio para seu problema de pressão.

Na internet, familiares que cuidam das redes sociais de Ieda chegaram a cobrar uma posição do programa e ameaçaram retirá-la do BBB 17. "Estou tentando a meia hora conseguir contato com a produção do BBB. Se não tomarem uma medida urgente, contra o participante Marcos, amanhã entraremos com um representação contra o programa e um pedido de liminar para o afastamento da Ieda! A saúde dela está em risco, física e psicológica! Não vamos admitir isso".

Algumas horas depois, os familiares da participante ainda avisaram: "A produção do programa entrou em contato, falaram sobre a mãe e que ela está bem e sendo assistida! Agradeço a preocupação".

.@bbb @bbbsentinela @boninho @TiagoLeifert Contra o participante Marcos, amanhã entraremos com um representação contra o programa e um pedido de liminar p o afastamento da Ieda! — Ieda Wobeto 💄 (@iedawobetoreal) 9 de abril de 2017

adblock ativo