BBB15: Fernando confessa ofensas feitas à Amanda

Durante a festa surpresa que aconteceu na madrugada deste domingo, 29, no BBB 15, Fernando e Amanda conversaram sobre o passado dos dois e o atrito no começo do programa. "Te xinguei muito", confessou o brother.

A prolongada conversa entre os dois aconteceu na área externa da casa. Ainda sobre suas trajetórias na casa, Fernando disse "a gente separou a casa e a gente juntou a casa. Eu falava: 'garota escrota, chata, falsa'. Eu falava mesmo", admitiu. "E eu ia dormir chorando", disse Amanda completando a fala do brother.

Ainda no clima de restrospectiva, Fernando admitiu que xingava Amanda. "Eu te chamava de ridícula para baixo. Te xinguei muito", disse. Após ficar alguns segundos pensativo, Fernando pediu desculpa.

Amanda, curiosa, quis saber o motivo dos xingamentos. "Por que você xingava tanto?". Fernando se emocionou ao responder: "Não sei. Eu assumo. Defesa. Medo. Sei lá. Te peço desculpas".

