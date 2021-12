"BBB15": Amanda diz que será madrinha de Fernando e Aline

O sentimento de amizade entre Amanda e Fernando só aumenta na casa do "Big Brother Brasil 15". Em conversa com Adrilles, Tamires e Fernando na cozinha, a sister até chegou a se convidar para ir ao casamento do carioca com Aline, que já deixou a casa.

"Eu quero ser madrinha", disse Amanda, fazendo Fernando cair na gargalhada.

"Acho que a Aline vai gostar disso", falou o brother, em tom de deboche.

"Quero participar de alguma forma, porque eu tive participação neste relacionamento", continuou Amanda, relembrando o fora que levou do tatuado depois que Aline entrou para o reality.

Brincando, Fernando disse que Luan não poderia ser convidado pois diria, na hora do sim, que Amanda tinha interesse nele. "O Luan vai dizer que você olha para mim com outros olhos e eles brilham", brincou o carioca, lembrando o episodio que gerou uma grande confusão durante a última festa da casa.

Adrilles também entra na brincadeira e diz: "Amanda, eu vou ser o pajem e você vai ser a dama de honra".

