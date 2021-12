BBB14: Vanessa e Aline reclamam sobre as atitudes de Letícia

Vanessa e Aline passaram parte da madrugada desta segunda-feira, 10, criticando as atitudes de Letícia no Big Brother Brasil 14. Durante uma conversa no jardim, a modelo contou estar "super decepcionada com a Letícia".

Ao ser questionada por Aline se ela achava que Letícia votou nela para o paredão, a sister foi categórica: "Não, ela não votou, mas eu nunca sei qual que é a dela. Uma hora ela lambe um, outra hora ela lambe outro. E aí ela vem falar que fulano falou de mim e pra não virar fofoca, mas já vira fofoca. E aí eu olho e ela está de mão dada com a Fran (Franciele). Ela reclamou a semana toda da Fran", comentou Vanessa.

"É falsidade, na boa", detonou Aline.

"Eu olhava e me broxava. O problema da Letícia é que ela te convence pelo discurso longo e cansativo. A Clara já falou a mesma coisa. E ela é cheia de seduzir as pessoas. A Clara já falou isso pra ela. Até olhares pra mim e pra Clara ela já deu, sensualizando pra gente. É óbvio que ela quer ser agradável com todo mundo. Alguém tem essa paciência 24 horas por dia, Aline?", desabafou Vanessa.

As sisters lembraram do caso que envolveu Junior, Letícia e Angela e concordaram que a mineira errou com a advogada.

"Esse negócio de agradar todo mundo!? Não existe! Eu estava engasgada com isso tudo, mas sabe quando você não quer acreditar na verdade? A Letícia não bate de frente pra todo mundo ficar com peninha dela", continuou a modelo.

"Ela é muito esperta. Ela sabe exatamente o jogo que ela quer fazer", concordou Aline.

"E o que mais me choca é ela usar tanto o nome de Deus. É uma pastora! E nunca vi uma pastora tão periguete", disse Vanessa, e Aline concordou.

Paredão

A oitava formação de paredão triplo e a repercussão dos votos agitaram a noite do último domingo, 9, no BBB14.

Pedro Bial já iniciou os trabalhos pedindo que Aline revelasse a mensagem do Big Fone. A sister explicou que estava emparedada e alivou a tensão de Letícia.

Na sequência, o Anjo Junior imunizou Cássio e acabou sendo indicado pelo Líder Marcelo, que declarou: "Eu seria injusto se indicasse outra pessoa".

Revoltada por Vanessa ter recebido cinco fotos da casa, Clara analisou: "Estão perseguindo a menina!", e a modelo desabafou: "Nunca fui tão odiada na minha vida'.

Junior, emparedado pelo Líder Marcelo, trocou gentilezas com Vanessa e, para aliviar a tensão, brincou com Cássio: "Seu carro ta aí? Vamos ali comprar cigarro".

Para Letícia, o paulista derreteu-se: "Você não foi minha opção, foi a minha escolha".

Antes de dormir, a dupla espantou o frio da Sibéria embaixo do edredom, mas a mineira teve que deitar-se no Quarto Festa por ser de grupo diferente de Junior.

adblock ativo