BBB14: Brother propõe brinde ao primeiro mês de confinamento

Na manhã desta sexta-feira, 14, no Big Brother Brasil 14, enquanto Tatiele, Roni e Marcelo tomavam café da manhã na varanda da casa, o paranaense lembrou que eles completam um mês de confinamento.

"Vamos fazer um brinde todo mundo junto depois, hoje são exatos trinta dias que estamos na casa", fez as contas.

Marcelo brincou que o relacionamento de Tatiele e Roni parece que tem muita mais tempo que apenas um mês. "Vocês parecem que estão casados há 10 anos", diz ele rindo.

"Inveja, você vê inveja brotando nos olhos dos amigos", brinca Roni.

A miss analisa que ela ficou "noiva" de Roni muito rápido. Na festa da última quarta-feira, os dois fizeram um noivado fictício. "Nunca noivei tão rápido!", disse a sister.

Anjo

Na madrugada desta sexta, Franciele, Diego, Cássio, Valter, Letícia e Marcelo especularam sobre a Prova do Anjo.



Em conversa com os participantes, Diego admitiu para Franciele que preferia que a sister ganhasse a prova.

Já Cássio confessou que quer ser o Anjo, mas, não para dar a imunidade a outro confinado.

"Eu queria ganhar a Prova do Anjo. Mas só para poder dar o Monstro pros dois", disse o brother, se referindo ao casal Franciele e Diego (#FranGo).

Líder

A disputa para a liderança nesta quinta-feira, 13, entre Valter e Clara acabou após mais de três horas da prova de resistência.

O rapper se desequilibrou do dragão chinês e a loura é a nova líder do BBB 14.

Ao sair da prova, Clara comemorou com Vanessa, seu affair na casa. "Vamos dormir juntas, finalmente", disse a sister.

As duas então revelaram que fizeram, mais uma vez, uma promessa, pensando em atrair um resultado positivo na prova.

"Van, vamos contar nossa promessa! A gente vai ter que ficar 24 horas sem falar com todo mundo. Desde a hora que a gente acordar amanhã até sábado de manhã. Sem falar com ninguém. Foi a promessa que a gente fez se eu ganhasse o Líder", confessou Clara.

Os participantes quiseram saber se elas poderiam falar uma com a outra. "Não vamos falar nem entre nós duas", esclarece Vanessa. "Só vamos falar com o Bial e o Raio X", deixou claro.

No Quarto do Líder, Clara e Vanessa continuaram conversando. Deitadas sobre a cama, as duas sisters falaram sobre a formação do próximo Paredão.

"O povo vai dar um tempo de votar em você agora. Devem votar no Diego", disse Clara, tranquilizando Vanessa.

A modelo disse que se sente insegura e fala sobre suas opções de voto. "Eu estou confusa. Não sei como vai ser essa coisa de imunidade. Tenho uma lista, né? A casa toda para votar", contou Vanessa.

A sister continuou a falar sobre votação e revelou em quem não votaria no momento. "Eu tenho umas pessoas que eu procuro não votar agora: Tatiele, Roni. O Roni eu já votei por engano. Como pode? Não queria votar agora na Aline e na Angela", explicou.

Clara também confessa que Aline não é seu alvo do Paredão. "Eu não queria votar na Aline também", completou.

