BBB13: Dhomini é eliminado com 54% dos votos

O jogo terminou para Dhomini na noite da última terça-feira, 23. O Goiano foi eliminado do Big Brother Brasil 13 com 54% dos votos do público.

"Ser conhecido é uma vantagem e uma desvantagem, para os veteranos. E quem resiste a ser comparado a si mesmo? Só existe passado e futuro, o presente acabou de passar ou ainda está para chegar", afirmou Bial no discurso de eliminação.

Dhomini, que foi indicado ao paredão através dos votos da casa, disputou a permanência na casa com a baiana Anamara, também veterana no programa.

