BBB terá humorista no lugar de Vinicius Valverde

Perdendo cada vez mais audiência, a busca pela renovação no Big Brother Brasil (Globo) é visível. Nesta semana, o colunista Daniel Castro divulgou uma novidade sobre a 16ª edição do programa: o repórter Vinicius Valverde não faz mais parte da equipe.

No lugar de Valverde, a próxima edição, que tem estreia marcada para 19 de janeiro, terá como novidade a comediante Dadá Coelho, conhecida por suas participações no "Programa do Jô" e Amor & Sexo.

Após dez edições, atuando como repórter do "De Olho no BBB", Valverde seguirá no comando do seu programa "Madrugada Vanguarda", exibido na TV Vanguarda, afiliada da Globo no Vale do Paraíba, em São Paulo.

"Muita gente criticou as mudanças na seleção dos participantes na última edição, mas o 'BBB' só faz sucesso porque tem capacidade de absorver coisas contemporâneas", disse Valverde ao site Uol. O apresentador chegou a comandar um programa nacional sobre BBB nas madrugadas da Globo.

