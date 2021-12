BBB tem falsa eliminação de Emilly e reação de Marcos vira meme

O Big Brother Brasil (BBB 17) pregou uma peça nos participantes do programa nesta segunda-feira, 6. Eles simularam a eliminação da sister Emilly. Surpreendidos, ela e seu "namorado" Marcos caíram no choro.

Mas tudo era falso e, na verdade, a sister foi separada do resto do grupo, contudo continuava no programa. A casa foi dividida por um muro que separava o lado mexicano, do americano.

Emilly ficou do lado mexicano e pôde escolher mais quatro participantes para ficar com ela: Marcos, Ilmar, Marinalva e Daniel.

Mas, na hora do reencontro do casal, os internautas não perderam tempo e fizeram piada da reação do médico ao ver que Emilly continuava na casa.

a cara do marcos de " QUE QUE VC TA FAZENDO AQUI? " #bbb17 pic.twitter.com/uhIra9K2cm — hugo (@hugomingozzi) 7 de março de 2017

Quando eu mostro uma foto no meu celular pra minha mãe e ela começa a passar pra ver as outras fotos #BBB17 pic.twitter.com/W4YetXyooO — Otariano (@otariano) 7 de março de 2017

Falsa Eliminação

O apresentador Tiago Leifert informou aos brothers que o público tinha dado à eles o poder supremo de eliminar um confinado do programa naquele momento. Ao falar das regras da votação, ele também explicou que o líder Ilmar e a imunizada pelo anjo, Ieda, também podiam ser votados. Marcos, que estava usando a pulseira branca, tinha o poder de dois votos.

Durante a votação aberta, a sister Emilly foi a mais votada com o total de seis votos. Ieda foi a segunda mais votada com quatro votos. Em seguida, a gaúcha foi encaminhada para o confessionário, onde teria que deixar um "testamento" e escolher quatro brothers da casa para disputar a próxima prova do líder. Os escolhidos foram: Marcos, Ilmar, Marinalva e Daniel.

Em prantos, achando que estaria fora do programa, Emilly saiu do quarto do líder, que fica no lado mexicano do BBB, já que a casa foi dividida por um muro. Ao perceber que não foi eliminada, a sister ficou em estado de choque.

