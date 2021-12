BBB diz que participante "pode ser macumbeira" por ser baiana

Um dos gêmeos do BBB, Antônio, fez um comentário de intolerância religiosa ao falar da baiana Gabriela Flor. Ao falar da sister, ele disparou "Ela é baiana, pode ser macumbeira". A frase infeliz foi criticada no Twitter. "A pergunta é: se a Gabriela for mesmo macumbeira, qual é o problema" e "Intolerância religiosa e preconceito é algo tão podre", disseram alguns internautas nas redes sociais.

Mais cedo, o Twitter também pegou fogo porque Mayara, a líder da semana, teria dito que a achava muito teatral e teria dito: "Eu vou votar nela e se ela falar alguma coisa pra mim, vai ouvir que precisa alisar o cabelo crespo". A afirmação gerou antipatia nas redes sociais.

Mayara diz que vai mandar Gabi alisar o cabelo

