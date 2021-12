BBB: Cacau e Munik estão na final; Geralda e Ronan, paredão

Cacau e Munik estão garantidas na final do BBB 16. Na noite desta quinta-feira, 31, Cacau venceu a prova do líder e se garantiu. Ela teve que escolher alguém para ir para o paredão, e a jovem selecionou dona Geralda.

Dona Geralda, por sua vez, teve a chance de escolher quem disputaria o paredão com ela, e o escolhido foi Ronan. Com isso, Munik se livrou e se garantiu na final também, que acontece na terça-feira, 5 de abril.

A decisão do líder foi feita em um jogo de perguntas e respostas sobre o BBB 16. Os participantes tinham que dizer se as afirmações eram verdadeiras ou falsas. Cacau levou a melhor sobre os outros, mesmo sem nenhum ponto ganho nas etapas anteriores da prova do líder.

