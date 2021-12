BBB: Adélia acredita que Juliana volta do Paredão

A advogada Adélia demonstrou na madrugada desta terça-feira, 23, temer o resultado do paredão desta semana, que traz a disputa entre Juliana e Ana Paula.

Em conversa no quarto com Renan, Adélia disse que se preocupa com a possibilidade de Juliana deixar a competição. "Não é possível. Se você sair eu vou acreditar que tem uma conspiração do mal", disse.

Em outro momento, a "diva" do Bial chegou a dizer que admirava a postura humilde da Ana Paula, mas agora tudo que a jornalista faz, a irrita.

"A humildade eu acho que é a característica mais nobre. Eu cheguei a admirar quando ela chegou na cozinha e falou que não sabia nada e começou picando cebola. Agora me irrito com toda essa gritaria e as discussões dela".

O resultado da disputa entre Ana Paula e Juliana será nesta terça-feira, 23, logo após a novela "A Regra do Jogo" (Globo).

