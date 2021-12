BBB 21: Thaís é o novo anjo; Gil e Sarah são escolhidos para castigo do monstro

Thaís é o novo Anjo do Big Brother Brasil (BB21). A cirurgiã-dentista levou a melhor na disputa deste sábado, 27, e foi a última que restou na Prova do Anjo Páscoa Americanas. Para o castigo do monstro, ela escolheu Sarah e Gil.

Todos os participantes da casa mais vigiada do Brasil puderam disputar a prova, com exceção do líder da semana Arthur. Na prova de sorte, eles tinham que escolher um ovo de páscoa e, ao abrir, eliminar um brother ou seguir na disputa.

Na última rodada, Viih Tube escolheu o produto de número 24 com a mensagem "está fora do jogo". Com isso, Thaís foi a última a permanecer na disputa.

