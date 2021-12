BBB 21: Gil e Sarah vencem a Prova do Líder, após desistência de Pocah

No Big Brother Brasil 21, Sarah e Gilberto venceram na tarde desta sexta-feira, 19, a dinâmica da prova do líder, após Pocah confessar ter soltado algumas gotas de xixi e desistir da prova. Com isso, após pouco mais de 13 horas de disputa, os dois vencedores estão imunes, mas precisam decidir quem ficará com um carro e quem será o próximo líder do reality.

Um pouco antes, os brothers Rodolffo e Caio haviam sido eliminados da prova porque o sertanejo não conseguiu segurar a bexiga.

A dupla da funkeira, Juliette, disse que escapes são justificáveis e que Rodolffo tinha deixado o xixi rolar. No entanto, Pocah rebateu afirmando que não conseguiria conviver dentro de si com o fato caso vencesse a prova.

"Desculpa, Ju. Mas eu não posso mentir", disse a funkeira, quando decidiu desistir.

A decisão da cantora ocorreu após o apresentador do reality, Tiago Leifert, entrar ao vivo no campo de provas e tirar Rodolffo e Caio da disputa.

"Três duplas desistiram porque não resistiram à prova de resistência, correto? Essa é uma prova de resistência, acho que a gente concorda nisso. Por isso eu gostaria de oferecer a oportunidade de vocês contarem alguma coisa pra gente", disse Leifert, perguntando um a um se tinham algo para falar.

Eu fiz xixi", assumiu o cantor, Rodolffo.

Os participantes Fiuk e Carla Diaz foram a primeira dupla eliminada da competição, e agora os dois estão no paredão, caso não consigam se salvar na Prova Bate e Volta.

