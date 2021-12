BBB 21: Equipe de Sarah se pronuncia após comentário polêmico sobre pandemia

A participante do Big Brother Brasil 21, Sarah Andrade, fez um comentário polêmico na noite desta quarta-feira, 17, sobre a pandemia de Covid-19. Em conversa com Arthur, ela conta que quando recebeu uma ligação do programa, antes de entrar no reality, ela estava em uma festa e chegou a levar uma bronca.

“Mandei vários vídeos que não postaria no Instagram. Eu ralei o queixo, faltavam duas semanas para vir para o Rio para a Cadeira Elétrica [entrevista final da seleção do BBB]. Caí de bêbada, de cara no chão, e eu no hospital fazendo vídeo”, disse ela, aos risos.

"Quando me ligou para a entrevista, falou para mim: 'Pandemia não existe pra você? Ninguém tá morrendo pra você?'. Oxi... e eu: 'Eu não tô sentindo nada'", declarou Sarah, rindo, durante a festa do líder Fiuk.

No fim de 2020, os especialistas já alertavam para o perigo das aglomerações e a importância do isolamento social para conter a propagação da Covid-19.

Arthur comentou que na entrevista para entrar no BBB 21 estava tomando cuidado: "Quando eles falaram comigo sobre o assunto, eu segurei muito a onda. Eu ia só na casa de aluno meu", disse o instrutor de Crossfit.

Após a repercussão negativa na web, a assessoria de Sarah publicou uma nota nas redes sociais. "Nós, da equipe da Sarah, gostaríamos de frisar que discordamos de qualquer posicionamento que desrespeite a pandemia ou o isolamento social - independente da época, flexibilização dos decretos ou qualquer circunstância. Pedimos desculpas e reforçamos nossa solidariedade a todas as vítimas e famílias atingidas neste momento tão triste".

Nós, da equipe da Sarah, gostaríamos de frisar que discordamos de qualquer posicionamento que desrespeite a pandemia ou o isolamento social - independente da época, flexibilização dos decretos ou qualquer circunstância. — Sarah Andrade 🕵🏼‍♀️ (@ssarahandrade) March 18, 2021

Pedimos desculpas e reforçamos nossa solidariedade a todas as vítimas e famílias atingidas neste momento tão triste. — Sarah Andrade 🕵🏼‍♀️ (@ssarahandrade) March 18, 2021

Confira as opiniões dos internautas:

Os fãs de Sarah depois que ela desdenhou da pandemia #BBB21 pic.twitter.com/k9DezBgzT0 — Miguel (@MiugNutos) March 18, 2021

Quando eu penso que não tem como ela descer mais no meu conceito, ela vai lá e tenta achar petróleo🤦🏽‍♀️muitooo, mas, muito decepcionada com a Sarah, se ela tivesse só furado okay, mas n, fura e ainda vai debochar de quem morreu#BBB21 Juliette não mentiu | Sarah e Arthur| Fábio jr pic.twitter.com/PDkYm0x098 — Geovana Garciasy (@GeovanaGarciasy) March 18, 2021

Eu tô sedento pra ver a patada da Ana Clara na Sarah quando ela for eliminada "você não acha que num país onde há mais de 1900 mortes por dia, não seria muita falta de empatia e ignorância você dizer que não sente nada?"#BBB21 Sarah e Arthur Mas a Juliette pic.twitter.com/GTv9r4bVVI — filipe (@filipe9906) March 18, 2021

