BBB 21: Carla Diaz, Fiuk e Rodolfo formam o 8º paredão da temporada

O trio Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo formam o 8º paredão do Big Brother Brasil (BBB 21). A definição ocorreu na noite deste domingo, 21, e agora eles disputam a preferência do público até esta terça-feira, 23, para permanecer na casa mais vigiada do Brasil. O paredão do BBB21 começou a ser formado na prova do líder. Carla Diaz e Fiuk foram os primeiros a desistir da prova e, consequentemente, estavam na berlinda.

Viih Tube, Anjo da semana, escolheu dar a imunidade para Thaís. Assim, a goiana garantiu mais uma semana na casa. Carla Diaz não usou o poder de vetar a imunidade pela segunda semana e, com isso, não contará mais com ele para o restante do jogo. Gilberto venceu a prova de resistência e se tornou o líder da semana. O doutorando em Economia votou em Rodolffo.

Confira os votos da casa:

-Arthur - Viih Tube;

-Rodolffo - Juliette;

-Caio - Juliette;

-Carla Diaz - Caio;

-Sarah - Juliette;

-Juliette - Arthur;

-Pocah - Juliette;

-Thaís - Caio;

Viih Tube - Caio;

-Fiuk - Arthur;

-João Luiz - Arthur;

-Camilla de Lucas - Caio

Caio e Juliette empataram com quatro votos. O líder Gilberto teve que dar o voto de minerva entre os dois. Ele escolheu indicar Caio para o paredão. O goiano, que foi disputar a prova bate e volta com Carla Diaz e Fiuk, acabou se dando bem e escapou do paredão.

