BBB 18: Kaysar vence prova do líder e está garantido na final

Após a eliminação de Breno do Big Brother Brasil 18, na noite desta segunda-feira, 16, o sírio Kaysar venceu a última prova do líder e se garantiu na final do reality show.

Kaysar foi o mais rápido na prova que disputou com Gleici, Paula e Ayrton e atendeu o big fone certo, que anunciou a sua liderança. No mesmo momento, o brother teve que indicar um participante para disputar o paredão e a escolhida foi Paula.

Por sua vez, Paula decidiu disputar a preferência do público com a Família Lima (Ana Clara e Ayrton).

A prova

Na área externa, havia 60 Big Fones espalhados pelo gramado e os participantes tinham de descobrir qual o verdadeiro. Quem atendesse este Big Fone seria o novo Líder e indicaria alguém ao Paredão imediatamente.

Todos os brothers correram ao mesmo tempo na área de prova e tentaram localizar o Big Fone correto. Ayrton e Kaysar chegaram quase ao mesmo momento no número 54, mas o sírio conseguiu atender primeiro.

