BBB 18 inova e estreia com quatro pessoas de uma mesma família

O Big Brother Brasil 18 (BBB 18), da TV Globo, estreou nesta segunda-feira, 22, com novidade. Isso porque o programa começou com a participação de quatro integrantes de uma mesma família. Eles foram os primeiros a entrar na casa e ficarão em um espaço reservado, já que os demais participantes entrarão hoje no local.

A família é formada por Ayrton, 56 anos, a mulher Eva, 51 anos, a filha Ana Clara, 20 anos, e sobrinho Jorge, 22 anos. Porém, dos quatro integrantes, apenas dois continuarão no programa. A votação já está aberta no site do BBB 18.

Votação

A 18ª edição do BBB terá um sistema de votação diferente dos programas anteriores. A partir de agora, para votar em qualquer eliminatória ou paredão, será preciso efetuar um cadastro gratuito no site.

adblock ativo