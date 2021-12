BBB 18: 'Família Lima' pretende ir à justiça contra difamação, diz colunista

Eva e Jorge, mãe e sobrinho da Família Lima, eliminados no último domingo, 28, do Big Brother Brasil 18 (TV Globo), querem ir à justiça por conta das acusações de assédio sexual atribuídas a Ayrton, patriarca da família. Ele foi acusado por internautas de manter uma relação "estranha" com a filha Ana Clara durante o programa. A informação sobre o processo foi divulgada nesta quinta-feira, 1º, pelo colunista Leo Dias, do jornal "O Dia".

Conforme a publicação, os dois pretendem processar todos os veículos de imprensa e personalidades influentes que acusaram o patriarca da família de pedofilia na internet.

O colunista ainda contaou que antes dos eliminados deixarem o programa, uma pessoa, influente no reality e na emissora, teria dito a Eva que a família ganharia muito mais dinheiro processando os difamadores do que ficando três meses no BBB. Por conta disso, a mãe já está reunindo provas.

